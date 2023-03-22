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"تصوير من نقطة الصفر".."حزب الله" ينشر لقطات لانتشال جنود إسرائيليين مصابين إثر انفجار لغم (فيديو)

أخبار العالم العربي

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نشر "الإعلام الحربي" لـ"حزب الله" اللبناني مقطع فيديو يوثق لقطات بجودة عالية لانفجار لغم أرضي بآلية عسكرية إسرائيلية كانت تقوم بأعمال حفر قرب حدود لبنان، ما أدى إلى إصابات.

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انفجار لغم أرضي بآلية عسكرية إسرائيلية قرب الحدود مع لبنان (فيديو + صور)
انفجار لغم أرضي بآلية عسكرية إسرائيلية قرب الحدود مع لبنان (فيديو + صور)

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو الذي يوثق "تصوير من نقطة الصفر" لانتشال المصايبن من الانفجار.

وأمس الثلاثاء، أفادت قناة "المنار" اللبنانية بأن لغما أرضيا انفجر بآلية عسكرية إسرائيلية كانت تقوم بأعمال حفر قرب الحدود مع لبنان، مما أدى إلى إصابة 3 جنود على الأقل.

المصدر: "المنار" + RT

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