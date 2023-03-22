"تصوير من نقطة الصفر".."حزب الله" ينشر لقطات لانتشال جنود إسرائيليين مصابين إثر انفجار لغم (فيديو)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uz9b
نشر "الإعلام الحربي" لـ"حزب الله" اللبناني مقطع فيديو يوثق لقطات بجودة عالية لانفجار لغم أرضي بآلية عسكرية إسرائيلية كانت تقوم بأعمال حفر قرب حدود لبنان، ما أدى إلى إصابات.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو الذي يوثق "تصوير من نقطة الصفر" لانتشال المصايبن من الانفجار.
مشاهد بدقة عالية من نقل الجرحى الصهاينة جراء اللغم الارضي مقابل قرية عيتا الشعب #الاعلام_الحربيpic.twitter.com/1kBdqhPXSl— فلاشات المقاومة الاسلامية (@leb_marwan67650) March 22, 2023
وأمس الثلاثاء، أفادت قناة "المنار" اللبنانية بأن لغما أرضيا انفجر بآلية عسكرية إسرائيلية كانت تقوم بأعمال حفر قرب الحدود مع لبنان، مما أدى إلى إصابة 3 جنود على الأقل.
المصدر: "المنار" + RT