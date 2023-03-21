انفجار لغم أرضي بآلية عسكرية إسرائيلية قرب الحدود مع لبنان (فيديو + صور)

أفادت قناة "المنار" اللبنانية بأن لغما أرضيا انفجر بآلية عسكرية إسرائيلية كانت تقوم بأعمال حفر قرب الحدود مع لبنان، مما أدى إلى إصابة 3 جنود على الأقل.

وقالت القناة إن "لغما أرضيا انفجر بآلية عسكرية إسرائيلية كانت تقوم بأعمال حفر بالقرب الحدود اللبنانية الإسرائيلية مقابل بلدة عيتا الشعب وأنباء عن وقوع إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي، أحدهم بترت ساقه".

صراخ أحد الجنود الصهاينة بعد بتر ساقه بإنفجار لغم ارضي أثناء القيام بأشغال هندسية عند حدود بلدة #عيتا_الشعب ونقله بدبابة ميركافا pic.twitter.com/2AMC0xkLmP — علي شعيب || Ali Shoeib 🇱🇧 (@alishoeib1970) March 21, 2023

3 جرحى صهاينة ، أحدهم بترت ساقه بإنفجار اللغم الأرضي عند حدود بلدة #عيتا_الشعب تم نقلهم إلى موقع الراهب العسكري pic.twitter.com/8DlUeuCYu7 — علي شعيب || Ali Shoeib 🇱🇧 (@alishoeib1970) March 21, 2023

وذكرت أن "آليات وجرافات العدو انسحبت، وتم إيقاف الأشغال الهندسية عند حدود عيتا الشعب بعد انفجار لغم ارضي ووقوع إصابات في صفوف جنود العدو".

انسحاب آليات وجرافات العدو وايقاف الأشغال الهندسية عند حدود #عيتا_الشعب بعد انفجار لغم ارضي ووقوع إصابات في صفوف جنود العدو . pic.twitter.com/bZCzhc7JkM — علي شعيب || Ali Shoeib 🇱🇧 (@alishoeib1970) March 21, 2023

آلية "الهامفي" التي تعرضت لإنفجار لغم ارضي عند حدود #عيتا_الشعب وادت إلى بتر ساق جندي صهيوني . pic.twitter.com/MsZk2WeAyz — علي شعيب || Ali Shoeib 🇱🇧 (@alishoeib1970) March 21, 2023

المصدر: RT