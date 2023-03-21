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انفجار لغم أرضي بآلية عسكرية إسرائيلية قرب الحدود مع لبنان (فيديو + صور)

أخبار العالم العربي

انفجار لغم أرضي بآلية عسكرية إسرائيلية قرب الحدود مع لبنان (فيديو + صور)
الصورة ملتقطة من الفيديو
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أفادت قناة "المنار" اللبنانية بأن لغما أرضيا انفجر بآلية عسكرية إسرائيلية كانت تقوم بأعمال حفر قرب الحدود مع لبنان، مما أدى إلى إصابة 3 جنود على الأقل.

وقالت القناة إن "لغما أرضيا انفجر بآلية عسكرية إسرائيلية كانت تقوم بأعمال حفر بالقرب الحدود اللبنانية الإسرائيلية مقابل بلدة عيتا الشعب وأنباء عن وقوع إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي، أحدهم بترت ساقه".

وذكرت أن "آليات وجرافات العدو انسحبت، وتم إيقاف الأشغال الهندسية عند حدود عيتا الشعب بعد انفجار لغم ارضي ووقوع إصابات في صفوف جنود العدو".

المصدر: RT

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