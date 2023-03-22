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مجلس النواب الأردني يصوت بالموافقة على طرد السفير الإسرائيلي من عمان

مجلس النواب الأردني يوافق على مقترح طرد السفير الإسرائيلي من عمان

أخبار العالم العربي

مجلس النواب الأردني يوافق على مقترح طرد السفير الإسرائيلي من عمان
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صوت مجلس النواب الأردني بالموافقة على مقترح بطرد السفير الإسرائيلي، على خلفية تصريحات وتصرفات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش العنصرية تجاه الأردن وفلسطين.

وطالبت لجنة فلسطين النيابية وعدد كبير من النواب بطرد السفير الإسرائيلي من الأردن بناء على مقترحات عديدة قدمت بهذا الشأن.

وقال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي خلال جلسة النواب: "إننا في مجلس النواب نطالب الحكومة بإجراءات فاعلة ومؤثرة تجاه استخدام وزير مالية حكومة الاحتلال لخريطة ما يُسمى إسرائيل تضم حدود المملكة الأردنية الهاشمية والأراضي الفلسطينية المحتلة".

المصدر: "عمون"

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