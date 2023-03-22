روسيا تعلن تدريس اللغة الروسية في المدارس المصرية

أعلنت وزارة التربية والتعليم الروسية أن اللغة الروسية ستظهر كلغة أجنبية ثانية في المدارس والكليات المصرية.

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وأوضحت الوزارة في بيان لها عبر موقعها الرسمي: "اتفقت وزارة التربية والتعليم في روسيا ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر على إدراج دراسة اللغة الروسية في المدارس والكليات في مصر كلغة أجنبية ثانية، وقد تم تسجيل هذه الاتفاقية في محضر الاجتماع".

وأضاف البيان أنه تم الاتفاق على هذا الأمر خلال الاجتماع الرابع عشر للجنة الروسية المصرية المشتركة للتجارة والاقتصاد والتعاون العلمي والفني.

وتجدر الإشارة إلى أن البروتوكول يتضمن أيضا عددا من الإجراءات التي تساهم في تطوير التعاون بين روسيا ومصر في مجال التعليم العام والثانوي المهني والتعليم الإضافي.

المصدر: نوفوستي