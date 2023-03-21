الرئيس تبون لقناة "الجزيرة": العلاقة بين الجزائر والمغرب وصلت إلى نقطة اللاعودة

في مقابلة خاصة مع قناة "الجزيرة"، اعتبر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن العلاقة بين الجزائر والمغرب وصلت إلى نقطة اللاعودة، لافتا إلى أن "موقف الجزائر هو ردة فعل".

وقال الرئيس تبون لـ"الجزيرة": "نأسف لوصول العلاقة بين الجزائر والمغرب إلى هذا المستوى بين بلدين جارين".

وأضاف: "العلاقة بين الجزائر والمغرب وصلت إلى نقطة اللاعودة وموقفنا هو ردة فعل".

وأكمل الرئيس الجزائري: "نعتبر موقف إسبانيا بخصوص الصحراء موقفا فرديا من حكومة سانشيز..الحكومة الإسبانية الحالية تناست أنها القوة المستعمرة السابقة للصحراء "الغربية" ومسؤوليتها قائمة".

وأردف تبون: "إسبانيا انحازت في ملف الصحراء "الغربية" بتصرفات سرية لا تعفيها من مسؤولياتها"، متابعا: "المبادلات التجارية بين الجزائر وإسبانيا مستمرة وأغلبها من القطاع الخاص بين البلدين".

واستطرد: "إيطاليا لم تستفد من الأزمة مع إسبانيا والجزائر ملتزمة بتزويد الشعب الإسباني بالطاقة، والعلاقات الجزائرية الإيطالية استراتيجية وتاريخية ومتينة جدا وتمتد من أيام الثورة"، مشيرا إلى أن "اتفاقية الطاقة مع إيطاليا تشمل الكهرباء والغاز والهيدروجين ونسعى لتنفيذها بالتعاون مع أوروبا".

المصدر: "الجزيرة"