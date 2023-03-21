الديوان الملكي السعودي: المحكمة العليا تعلن أن يوم الخميس غرة شهر رمضان

قال الديوان الملكي السعودي اليوم الثلاثاء إن المحكمة العليا أعلنت أن يوم غد الأربعاء الموافق 22 مارس 2023، هو المكمّل للثلاثين من شهر شعبان الهجري والخميس غرة شهر رمضان 1444 هجري.

هذا وأعلن مرصد تمير في السعودية عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان اليوم الثلاثاء في المملكة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام سعودية.

وأفادت قناة "الإخبارية" السعودية بأن "رؤية هلال شهر رمضان اليوم مستحيلة في تمير حسب المعطيات الحسابية".

كما أكدت دار الإفتاء الفلسطينية تعذر رؤية هلال رمضان اليوم الثلاثاء، ليكون يوم غد الأربعاء المتمم لشهر شعبان ويوم الخميس غرة رمضان.

هذا وأعلنت الإمارات أن يوم غد الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان، وأن الخميس أول أيام شهر رمضان، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وفي وقت سابق، دعت المحكمة العليا السعودية عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحرّي رؤية هلال شهر رمضان اليوم الثلاثاء، والابلاغ الفوري لأقرب مركز أو محكمة وله الأجر والثواب.

وقالت المحكمة العليا السعودية في إعلانها: "نظرا لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم "167 / هـ" وتاريخ 1 شعبان 1444هجري أن يوم الثلاثاء 1 شعبان 1444 هجري ـ حسب تقويم أم القرى، الموافق 21 فبراير 2023، هو غرة شهر شعبان لعام 1444 هجري فإن المحكمة العليا ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحرّي رؤية هلال شهر رمضان مساء يوم الثلاثاء 29 شعبان 1444 هجري ـ حسب تقويم أم القرى، الموافق 21 مارس 2023".

وأضاف الإعلان: "ترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة، أو بواسطة المناظير، إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة".

وتابع: "تأمل المحكمة العليا ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة، لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين".

المصدر: "عكاظ" + "الإخبارية"