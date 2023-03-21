لماذا قرر السيسي الإعفاء عن الغارمين والغارمات في مصر؟

علق القيادي العمالي بحزب حماة الوطن محسن عليوة، على قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالإعفاء عن الغارمين والغارمات وقراره بخروجهم من السجن.

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وأشار القيادي المصري في تصريحات لـRT إلى أن هذا القرار بمثابة احتفال فعلي بأعياد سواء كان يوم المرأة المصرية أو الاحتفال بعيد الأم، لأن النظرة الاجتماعية للرئيس تعتبر استمرارا لمد مظلة الحماية الاجتماعية.

وتابع: "العفو عن 85 من الغارمين والغارمات قرار اجتماعي يحمل في طياته رؤية إنسانية وخصوصا أن هؤلاء الغارمين والغارمات لم تكن العقوبات الموقعة عليهم من العقوبات التي يخل الغارم أو الغارمة منه بل إنها ناتجة عن صعوبات الحياة".

وأشار محسن عليوة إلى أن مثل هذه القرارات تعتبر غير مسبوقة فعندما تتحمل الدولة هذا العبء عن المواطن وخصوصا محدودي الدخل فإنها من أعمال البر والتكامل وإدخال البهجة على الأسرة المصرية.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أصدر قرارا بالعفو الرئاسي عن كل الغارمات ممن يقضين عقوبات بمراكز الإصلاح والتأهيل قبل حلول شهر رمضان، وعددهن 40 غارمة، وكذلك الإفراج عن 45 غارما.

وقال اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية: إنه تم العفو عن جميع الغارمين والغارمات، وعددهم 40 سيدة و45 رجلًا، وتم تنفيذ القرار وفق توجيه الرئيس السيسي.

وأضاف توفيق: ووفق توجيه الرئيس السيسي تتم مساعدة المفرج عنهم لتغطية مصاريف شهر رمضان الكريم.

المصدر: RT