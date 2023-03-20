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بمناسبة حلول رمضان.. السيسي يصدر قرارا بالإفراج عن كافة الغارمات من السجون المصرية

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بمناسبة حلول رمضان.. السيسي يصدر قرارا بالإفراج عن كافة الغارمات من السجون المصرية
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أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا بالعفو الرئاسي عن كل الغارمات ممن يقضين عقوبات بمراكز الإصلاح والتأهيل قبل حلول شهر رمضان، وعددهن 40 غارمة، وكذلك الإفراج عن 45 غارما.

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وقال اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية: إنه تم العفو عن جميع الغارمين والغارمات، وعددهم 40 سيدة و45 رجلًا، وتم تنفيذ القرار وفق توجيه الرئيس السيسي.

وأضاف توفيق: ووفق توجيه الرئيس السيسي تتم مساعدة المفرج عنهم لتغطية مصاريف شهر رمضان الكريم.

المصدر: RT

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