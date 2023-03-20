بمناسبة حلول رمضان.. السيسي يصدر قرارا بالإفراج عن كافة الغارمات من السجون المصرية
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أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا بالعفو الرئاسي عن كل الغارمات ممن يقضين عقوبات بمراكز الإصلاح والتأهيل قبل حلول شهر رمضان، وعددهن 40 غارمة، وكذلك الإفراج عن 45 غارما.
وقال اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية: إنه تم العفو عن جميع الغارمين والغارمات، وعددهم 40 سيدة و45 رجلًا، وتم تنفيذ القرار وفق توجيه الرئيس السيسي.
وأضاف توفيق: ووفق توجيه الرئيس السيسي تتم مساعدة المفرج عنهم لتغطية مصاريف شهر رمضان الكريم.
المصدر: RT