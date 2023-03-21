الصفدي: حق الشعب الفلسطيني في الوجود لا تلغيه تصريحات متطرفة

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن "تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، عن وجود الشعب الفلسطيني عنصرية، وحق الشعب الفلسطيني في الوجود لا تلغيه تصريحات متطرفة".

وأعلن الصفدي في مؤتمر صحافي أنه سيتوجه إلى لندن للقاء نظيره البريطاني لمناقشة تصريحات سموتريتش.

وأشار إلى أن بلاده تؤكد على حقوق الشعب الفلسطيني في إقامته دولته المستقلة، مشددا على أن "السلام لن يتحقق إلا بحل الدولتين، أما تقويض حل الدولتين سيترك مآلا واحدا وهو الدولة الواحدة ولا يدفع ذلك إلا للعنف وتفجر الصراع".

ووصف الصفدي تصريحات سموتريتش بأنها "عنصرية وتحريضية تحمل فكرا إقصائيا متطرفا"، مؤكدا أن "ما بدر من الوزير الإسرائيلي مرفوض ولا نقبله وعلى حكومة إسرائيل أن تقول أنه لا يمثلها".

وأكد أن "حقوق الشعب الفلسطيني تاريخية، وحقه في الوجود لا تلغيه تصريحات متطرفة"، معتبرا أن "المنطقة لن تنعم بالأمن والسلام دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه الشرعية".

وأعلن أنه "إذا تصاعدت هذه الاستفزازات سيتخذ الأردن الإجراءات اللازمة"، محذرا من "خطورة الإجراءات الإسرائيلية التي تقوض الحل السلمي".

وأضاف: "المجتمع الدولي يدرك خطورة الفكر العنصري الإسرائيلي، والعالم يريد التهدئة ومن أجل تحقيق ذلك يجب وقف الأسباب التي تدفع للعنف".