إدانات لتصريحات وزير المالية الإسرائيلي بشأن إنكار وجود الشعب الفلسطيني

دانت وزارتي الخارجية الإماراتية والأردنية، تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، التي أنكر فيها وجود الشعب الفلسطيني.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان رفض دولة الإمارات لـ"خطاب التحريض وكافة الممارسات التي تتعارض مع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية"، مشددة على "ضرورة مواجهة خطاب الكراهية والعنف".

ونوهت بأهمية "تعزيز قيم التسامح والتعايش الإنساني ضمن الجهود المبذولة للحد من التصعيد وعدم الاستقرار في المنطقة"، مؤكدة "ضرورة دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدما، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

بدوره، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن بلاده تؤكد على حقوق الشعب الفلسطيني في إقامته دولته المستقلة، مشددا على أن "السلام لن يتحقق إلا بحل الدولتين"

ووصف الصفدي تصريحات سموتريتش بأنها "عنصرية وتحريضية، ولا تمثل رأي حكومته".

المصدر: "وام" + "الغد"