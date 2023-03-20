 
مباشر
عاجل
الخارجية الأردنية تستدعي السفير الإسرائيلي في ‫عمان بعد تصريحات تحريضية لوزير المالية

"بما أنه حل الوفاق محل الشقاق"..مفتي عمان يوجه رسالة لتعمير اليمن

أخبار العالم العربي

Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uytk

بطريقته الخاصة، وجه مفتي عام سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي دعوة إلى تعمير اليمن.

وعلى حسابه في "تويتر"، قال الشيخ أحمد بن حمد الخليلي: "بما أنه حل الوفاق محل الشقاق، والوئام محل الخصام بين الأطراف المتنازعة، فإننا نناشد الجميع المسارعة إلى تعمير القطر اليمني المسلم الشقيق بعد ما دمرته الحروب ليعود إليه أمنه واستقراره".

وأضاف مفتي سلطنة عُمان: "كما نناشد الشعب اليمني الشقيق، الذي نسب إليه النبي (محمد) الإيمان والحكمة، أن يجمع كلمته، ولا يصغي إلى دعوات الخلاف والنزاع، وأن يحتكم إلى كتاب ربه وسنة نبيه".

وكانت المملكة العربية السعودية وإيران قد اتفقتا على استئناف العلاقات الثنائية، وإعادة فتح السفارتين والبعثات الدبلوماسية خلال مدة أقصاها شهران، وذلك بعد 7 سنوات من انقطاعها.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا