"بما أنه حل الوفاق محل الشقاق"..مفتي عمان يوجه رسالة لتعمير اليمن

بطريقته الخاصة، وجه مفتي عام سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي دعوة إلى تعمير اليمن.

وعلى حسابه في "تويتر"، قال الشيخ أحمد بن حمد الخليلي: "بما أنه حل الوفاق محل الشقاق، والوئام محل الخصام بين الأطراف المتنازعة، فإننا نناشد الجميع المسارعة إلى تعمير القطر اليمني المسلم الشقيق بعد ما دمرته الحروب ليعود إليه أمنه واستقراره".

وأضاف مفتي سلطنة عُمان: "كما نناشد الشعب اليمني الشقيق، الذي نسب إليه النبي (محمد) الإيمان والحكمة، أن يجمع كلمته، ولا يصغي إلى دعوات الخلاف والنزاع، وأن يحتكم إلى كتاب ربه وسنة نبيه".

نناشد الجميع المسارعة إلى تعمير القطر اليمني المسلم الشقيق بعد ما دمرته الحروب ليعود إليه أمنه واستقراره، كما نناشد الشعب اليمني الشقيق -الذي نسب إليه النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان والحكمة- أن يجمع كلمته، ولا يصغي إلى دعوات الخلاف والنزاع، وأن يحتكم إلى كتاب ربه وسنة نبيه. pic.twitter.com/LYyShxp2v7 — أحمد بن حمد الخليلي (@AhmedHAlKhalili) March 20, 2023

وكانت المملكة العربية السعودية وإيران قد اتفقتا على استئناف العلاقات الثنائية، وإعادة فتح السفارتين والبعثات الدبلوماسية خلال مدة أقصاها شهران، وذلك بعد 7 سنوات من انقطاعها.

المصدر: RT