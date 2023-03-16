مفتي عمان يعلق على الاتفاق الإيراني السعودي ويوجه رسالة بخصوص إسرائيل

أشاد مفتي عام سلطنة عمان، أحمد بن حمد الخليلي، بالاتفاق الذي وقعته السعودية وإيران مؤخرا بوساطة صينية في العاصمة بيكين، حول عودة تدريجية للعلاقات بين البلدين.

وعلى حسابه في "تويتر"، نشر أحمد بن حمد الخليلي بيانا قال فيه: "إنا لنحيي الوحدة بين الأشقاء في المنطقة، ونرحب بالألفة والوفاق بينهم، ونحيِّي من أعماق قلوبنا ما قامت به سلطنتنا بقيادة عاهلها المفدى ورائدها الحكيم من الريادة الموفقة لأجل السلام والوئام، ولا غرو في ذلك، فإن هذه هي رسالة عُمان التي ورثتها أبا عن جد عبر التأريخ".

وأضاف مفتي السلطنة: "تلك المكارم لا قعبان من لبن شيبا بماء فعادا بعد أَبوالا"، وهي أبيات نقلَها الشيخ الخليلي عن كتاب "الدر المنثور في التفسير المأثور"، للفقيه والمؤلف المصري جلال الدين السيوطي (1445-1505).

وختم الخليلي قائلا: "كم نرجو من خير للأمة من هذا الاتفاق فالكيان الغاصب المحتل اهتزت أركانه وأرعب قلبه وارتعدت فرائصه بسببه؛ لأنه تيقن أنه إيذان برحيله إلى الأبد"، مضيفا: "ووصيتنا لجميع الأطراف بتقوى الله تعالى والحفاظ على الوئام والسلام، فالمسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله، ولا يحقره، والله ولي التوفيق".

إنا لنُحَيِّي الوحدة بين الأشقاء في المنطقة، ونرحب بالألفة والوفاق بينهم، ونحيِّي من أعماق قلوبنا ما قامت به سلطنتنا بقيادة عاهلها المفدى ورائدها الحكيم من الريادة الموفقة لأجل السلام والوئام.

ولا غرو في ذلك؛ فإن هذه هي رسالة #عُمان التي ورثتها أبا عن جد عبر التأريخ. pic.twitter.com/3OnUsmXhRv — أحمد بن حمد الخليلي (@AhmedHAlKhalili) March 16, 2023

وبم الجمعة الماضي، أعلنت إيران والسعودية والصين في بيان مشترك، الاتفاق على استئناف العلاقات الثنائية بين البلدين بمبادرة صينية.

المصدر: RT