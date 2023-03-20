السعودية تحضر لاتفاقيات "بازل وروتردام وستوكهولم"

تحضر المملكة العربية السعودية لاتفاقيات بازل وروتردام وستوكهولم المعنية بالمواد الكيميائية والنفايات.

وفي هذا السياق، يترأس المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي وفد السعودية المشارك في الاجتماع التحضيري الإقليمي لدول آسيا والمحيط الهادئ BRSCOPs، وفقا لاتفاقيات بازل وروتردام وستوكهولم المعنية بالمواد الكيميائية والنفايات، وذلك في تايلاند على مدى 3 أيام.

وشارك وفد السعودية في الاجتماع التحضيري بتمثيل من وزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارات كل من الطاقة، والصناعة والثروة المعدنية، والخارجية، والمركز الوطني لإدارة النفايات.

المصدر: "واس"