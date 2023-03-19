"الأناضول": الأردن وتركيا يوقعان بروتوكولا لتبادل الوثائق الأرشيفية

شهدت العاصمة الأردنية عمان، اليوم الأحد، توقيع بروتوكول تعاون بين المملكة وتركيا، يسمح بتبادل الوثائق الأرشيفية، وتعزيز قدرات العاملين في مجال الأرشفة باللغة العثمانية.

وأفادت وكالة "الأناضول" بأنه تم توقيع البروتوكول بين أرشيف الدولة التابع لرئاسة الجمهورية التركية، ممثلا برئيسه أوغور أونال، ومركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي ومثله مديره العام مهند مبيضين، حيث جرى التوقيع في مقر مركز التوثيق الملكي الأردني، بحضور رئيس مجلس أمنائه الأمير علي بن نايف، وسفير تركيا لدى المملكة، أردام أوزان.

وأوضحت "الأناضول" أن البروتوكول الذي يتألف من 9 فقرات ينص على تقوية التعاون بين الطرفين، وإجراء البحث وحسب التشريعات النافذة لدى كل منهما، بتبادل العينات المنسوخة من وثائق الأرشفة، وتبادل الخبرات والمنشورات، وتنظيم الاجتماعات العلمية والمعارض حول نظم الأرشفة، وغيرها من البنود الأخرى.

من جهته، قال رئيس الأرشيف التركي أوغور أونال، لـ"الأناضول": "هذه الاتفاقية مهمة جدا، لأنها تمكن البلدين من تبادل النسخ الرقمية من السجلات التاريخية، وتسمح للخبراء والمؤرخين بالاستفادة منها".

وأردف: "يحتوي الأرشيف العثماني على حوالي 100 مليون وثيقة، ومن بين هذه الوثائق المتعلقة بالأردن والبنية الاجتماعية والثقافية هنا"، مضيفا: "سيتمكن خبراء البلدين من البحث في الأرشيف بشكل متبادل، و سيساهمون في الكشف عن قرب هذين البلدين في السياق التاريخي".

وأوضح مدير مركز التوثيق الملكي الأردني، مهند مبيضين، لـ"الأناضول" قائلا: "اليوم تم بحمد الله توقيع هذه الاتفاقية والتي تتيح تبادل المحتوى والخبرات من الوثائق الخاصة بالأردن الموجودة في الأرشيف التركي"، متابعا: "لدينا علاقات وطيدة تجمع الأردن وتركيا وتأسست على مبادئ التعاون والفرص المشتركة لدعم البحث العلمي، ولدينا أيضا تدريس اللغة التركية بالجامعات الأردنية، وهذا الأمر يعزز مكانة العلاقات بين البلدين وخدمة التاريخ المشترك".

وأشار إلى أن "التوقيع أدخل هذا البروتوكول والاتفاقية حيز التنفيذ، وقد تم مراجعتها من قبل الطرفين، وهذا سيسهل تبادل المحتوى، وتدريب وبناء القدرات، وإرسال مبتعثين أردنيين وتعلم اللغة العثمانية ودراسة الوثائق الخاصة بتاريخ الأردن وتاريخ الدولة العثمانية بالمنطقة".

المصدر: "الأناضول"