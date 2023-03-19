 
مباشر
عاجل
مراسلتنا: منفذ هجوم حوارة على قيد الحياة وهو معتقل لدى الجيش الإسرائيلي

"حماس" و"الجهاد الإسلامي": العملية الفدائية في حوارة رد فعل طبيعي على جرائم إسرائيل بحق شعب فلسطين

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uyjt

اعتبرت حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي" في فلسطين أن "العملية الفدائية في حوارة رد فعل طبيعي على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني".

إقرأ المزيد
إعلام عبري: إصابة عدد من المستوطنين في عملية إطلاق النار قرب بلدة حوارة (فيديو + صور)
إعلام عبري: إصابة عدد من المستوطنين في عملية إطلاق النار قرب بلدة حوارة (فيديو + صور)

وقال الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم: "العملية الفدائية في حوارة رد فعل طبيعي على جرائم الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني والتي كان آخرها المجزرة في جنين".

وأضاف: "من حق شعبنا أن يرد على جرائم الاحتلال ضد شعبنا ومقدساتنا وأرضنا بكل الوسائل..المقاومة مستمرة ومتصاعدة في الضفة الغربية، ولن تتوقف إلا بتحقيق أهداف شعبنا بالحرية والاستقلال، والانتفاضة في الضفة تزداد قوة وحضورا وتجذرا، ولا يمكن لكل الاجتماعات الأمنية وقفها أو الالتفاف عليها".

هذا وقالت حركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين: "نبارك العملية البطولية في نابلس ونعتبرها ردا طبيعيا ومشروعا على جرائم الاحتلال التي كان آخرها اليوم في ريف دمشق وقبل يومين في جنين".

واليوم الأحد، أفادت قناة "كان" الإسرائيلية بإصابة عدد من المستوطنين في مدينة حوارة جنوبي نابلس، في عملية إطلاق نار نفذها مسلح فلسطيني.

وبحسب القناة التلفزيونية، "هناك إصابتان إحداهما خطيرة في عملية إطلاق النار في حوارة".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

أبرز تصريحات الرئيس السوري بشار الأسد بلقاء مع قناة RT في موسكو