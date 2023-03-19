"حماس" و"الجهاد الإسلامي": العملية الفدائية في حوارة رد فعل طبيعي على جرائم إسرائيل بحق شعب فلسطين

اعتبرت حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي" في فلسطين أن "العملية الفدائية في حوارة رد فعل طبيعي على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني".

إقرأ المزيد

وقال الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم: "العملية الفدائية في حوارة رد فعل طبيعي على جرائم الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني والتي كان آخرها المجزرة في جنين".

وأضاف: "من حق شعبنا أن يرد على جرائم الاحتلال ضد شعبنا ومقدساتنا وأرضنا بكل الوسائل..المقاومة مستمرة ومتصاعدة في الضفة الغربية، ولن تتوقف إلا بتحقيق أهداف شعبنا بالحرية والاستقلال، والانتفاضة في الضفة تزداد قوة وحضورا وتجذرا، ولا يمكن لكل الاجتماعات الأمنية وقفها أو الالتفاف عليها".

هذا وقالت حركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين: "نبارك العملية البطولية في نابلس ونعتبرها ردا طبيعيا ومشروعا على جرائم الاحتلال التي كان آخرها اليوم في ريف دمشق وقبل يومين في جنين".

واليوم الأحد، أفادت قناة "كان" الإسرائيلية بإصابة عدد من المستوطنين في مدينة حوارة جنوبي نابلس، في عملية إطلاق نار نفذها مسلح فلسطيني.

وبحسب القناة التلفزيونية، "هناك إصابتان إحداهما خطيرة في عملية إطلاق النار في حوارة".

المصدر: RT