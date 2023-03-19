إعلام عبري: إصابة عدد من المستوطنين في عملية إطلاق النار قرب بلدة حوارة (فيديو + صور)

أفادت قناة "كان" الإسرائيلية، عن إصابة عدد من المستوطنين في مدينة حوارة جنوبي نابلس، في عملية إطلاق نار نفذها مسلح فلسطيني.

وبحسب القناة التلفزيونية، "هناك إصابتان إحداهما خطيرة في عملية إطلاق النار في حوارة".

وبحسب صحف إسرائيلية، "أطلق المسلح النار من مسافة قريبة على مركبة للمستوطنين في بلدة حوارة وانسحب من المكان سيرا على الأقدام وتجري حاليا مطاردة له".

وقال المتحدث باسم "نجمة داود الحمراء": " تعرضت سيارة لإطلاق نار في بلدة حوارة"، مضيفا "تقدم الطواقم الطبية في نجمة داود الحمراء بمساعدة قوة طبية تابعة للجيش الإسرائيلي العلاج الطبي للمصابين ونقل رجل يبلغ من العمر 30 عاما في حالة حرجة مصاب بطلق ناري في الجزء العلوي من جسده وامرأة تبلغ من العمر 35 عاما في حالة حرجة إلى مستشفى بيلينسون".

وأكدت الصحف الإسرائيلة، أن منفذ العملية تجنب إطلاق النار على أطفال كانوا في المقعد الخلفي للسيارة لحظة تنفيذ العملية.

وأشارت وسائل الإعلام المحلية، إلى أنه تم إطلاق 20 رصاصة تحاه مركبة المستوطنين.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية والقناة 12 العبرية، إنه تم إطلاق النار على منفذ العملية وتحييده.

كما أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن "قواتنا تحيد فلسطينيا ويجري فحصه لمعرفة ما إذا كان منفذ الهجوم في حوارة".

وأفادت مراسلة RT، يافا ستيتي، بأن منفذ العملية لا يزال على قيد الحياة، وقامت القوات الإسرائيلية باعتقاله.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية