مفتي فلسطين يحدد موعد تحري هلال رمضان

دعا المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، الشيخ محمد حسين، المواطنين إلى تحري هلال شهر رمضان بعد غروب شمس يوم الثلاثاء 29 شعبان 1444 هـ، الموافق لـ21 مارس 2023.

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وحث الشيخ حسين، اليوم الأحد، من يرى الهلال على مراجعة مكتب دار الإفتاء الفلسطينية بالقدس، أو مكتب دار الإفتاء في منطقته ليدلي بشهادته، مع إمكانية الاتصال على الأرقام الآتية:"02-6260042/ 02-6260102/ 0599-111984/ 0505-748584، الفاكس:6262495-02".

وأضاف: "مع التنبيه إلى أنه يكتفى بشاهد عدل واحد لإثبات رؤية هلال رمضان، لأنه دخول في عبادة الصوم".

وحث الجمهور على متابعة إذاعة صوت فلسطين والتلفاز الفلسطيني والقناة الفضائية الفلسطينية مساء يوم الثلاثاء التي ستبث البيان الخاص بذلك.

المصدر: دنيا الوطن





