"الحوثيون" يتهمون السعودية "بقصف منطقة حدودية والتسبب بمقتل شخصين وإصابة 5

أعلن "الحوثيون" عن "مقتل مدنيين اثنين وإصابة 5 آخرين إثر قصف نسب للجيش السعودي على منطقة حدودية في محافظة صعدة شمال غربي اليمن".

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وقال تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم جماعة أنصار الله، اليوم السبت، إن "قتيلين وصلا إلى مستشفى رازح غربي صعدة الريفي إثر قصف مدفعي للعدو السعودي على مديرية شدا غربي اليمن الحدودية".

وأضاف أن "5 مدنيين أصيبوا بقصف مدفعي مماثل للعدو السعودي على المديرية الحدودية ذاتها، ونقلوا إلى مستشفى رازِّح الريفي".

وذكر أن "هجمات للطيران التجسسي التابع للعدو السعودي على منطقة الحجلة بمديرية رازِّح الحدودية". على حد تعبيره.

ولم يصدر أي تعليق من الجيش السعودي أو التحالف العربي الذي تقوده المملكة في اليمن.

المصدر: المسيرة