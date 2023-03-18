مخابز موريتانيا تهدد بوقف الإنتاج

هدد الاتحاد الموريتاني للمخابز بالتوقف عن إنتاج الخبز في كافة أنحاء البلاد، في حال لم تستجب الحكومة لطلب توفير الدعم لمادتي الخبز والمحروقات.

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وقال الاتحاد في بيان له أمس الجمعة، إن المخابز ستتوقف عن إنتاج الخبز اعتبارا من الاثنين المقبل، إذا لم يتم إيجاد حل لمطالبهم.

وأوضح أنه "ظل منذ سنتين محافظا على أسعار الخبز وتوفيره آملا في تدخل حكومي يساعد المخابز أمام الارتفاع الحاصل في أسعار القمح والمحروقات".

وأشار البيان إلى أن "الحكومة كانت تعهدت قبل عامين بدعم مادتي الخبز والمحروقات المخصصة للمخابز، لكن الوعود لم تنفذ".

ولفت إلى أنه في ظل الارتفاع الحاصل في أسعار القمح والمحروقات، لم تعد المخابز قادرة على الاستمرار في تموين السوق بمادة الخبز.

ووفق منظمة الأغذية الزراعية (الفاو) تستورد موريتانيا نحو 340 ألف طن من القمح سنويا، وهي الكمية التي تعتبرها المنظمة غير كافية لسد حاجيات البلاد.

وبحسب برنامج الأغذية العالمي، تعتمد موريتانيا بشكل كامل على القمح الروسي والأوكراني، وذلك بنسبة 80 بالمئة من الأول و20 بالمئة من الثاني، ما يعني أنها من بين الدول الإفريقية الأكثر تضررا من تداعيات الأزمة الأوكرانية.

لكن الحكومة الموريتانية تؤكد أنها تعمل من أجل تحقيق اكتفاء ذاتي في مجال الحبوب بما فيها القمح.

المصدر: الأناضول