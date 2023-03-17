أمين عام حركة الأمة لـRT: تدنيس القرآن في أوكرانيا يشبه ما يقوم به الإسرائيلي من إساءات للمقدسات

أكد الأمين العام لـ"حركة الأمة" في لبنان الشيخ عبد الله جبري أن من قام بتدنيس القرآن في أوكرانيا مفلس ويريد تحويلها إلى حرب دينية من خلال التعدي على المقدسات.

وفي حديث لـRT، قال الشيخ جبري: "يتببن بعد مرور أكثر من سنة على هذه الحرب، إن من قام بهذه الجريمة هو مفلس، ويحاول أن يحولها إلى حرب دينية، من خلال التعدي على مقدسات الآخرين".

وأضاف: "اليوم المطلوب التوضيح والإعتذار من القيادة في أوكرانيا التي سمحت لهؤلاء الجنود بهذه الإساءة، وهذه ليست الأولى، فهناك إساءات متعددة سبقتها، لكن هذه الأولى التي يظهرها الإعلام".

وأكمل الشيخ جبري: "اليوم هذا الفعل الشنيع يذكرنا بما يقوم به الإسرائيلي في فلسطين المحتلة، من إساءات لمقدسات المسلمين..نحن اليوم ننظر إلى الديانات كلها بأمر إلهي على أنها محترمة، كذلك الأنبياء والرسل".

وتابع: "المخطط لهذه الجرائم واحد، وهذا يدل على الإفلاس، وأنهم باتوا في وضع حرج لكي تتم الإساءة للآخرين، والمطلوب من المسلمين الذين ضللوا ووقفوا مع القيادة الأوكرانية في حربها، أن يكون لهم موقف، نحن نسأل..ما هو جوابهم أمام الله تجاه هذه الجريمة النكراء يوم القيامة"، مؤكدا أنه يتعين "على منظمات العالم الإسلامي وجامعة الدول العربية والجمعيات الحقوقية أن يكون لها موقف واضح تجاه هذه الجريمة".

وأكمل: "لا بد من الإشارة وتنبيه الأوكرانيين ألا يكون مصيرهم كمصير الدواعش، هذا الفعل فعل "داعش"..ونحن رأينا هذه الأفعال في منطقتنا..حرق نسخة من القرآن الكريم ليست أقل من إراقة الدماء..لذلك هذه الأفعال الداعشية كتب لها النهاية الخاسرة..ونحن نتوجه للقيادة الأوكرانية وإلى المسؤولين عن هذا العمل الشائن..انظروا كيف كان مصير داعش في بلادنا..لا تكونوا دمية في يد الآخرين".

ونشر متطرفون من القوات الأوكرانية التي يقاتلها الجيش الروسي في عمليته العسكرية الخاصة في أوكرانيا مقطع فيديو، وهم يدنسون القرآن الكريم.

وظهر في الفيديو أحد الجنود، وقد أحضر عددا من نسخ القرآن فيما قام آخر بتقطيعها وحرقها تباعا وسط وابل من الشتائم والكلام البذيء، كما قام أحدهم بتقطيع شحم الخنزير على نسخة من القرآن.

وردا على هذا التصرف توعد رئيس الشيشان رمضان قديروف بالعثور على الجنود الأوكرانيين الذي دنسوا القرآن الكريم على عتبة شهر رمضان المبارك.

وكتب قديروف ردا على الجنود الأوكران: "هذا هي الفاشية والشيطانية الحقيقية بداخلكم. سأرى كيف ستجرؤون على لمس القرآن الكريم، لو كان على الأقل شيشاني أو مسلم بالقرب".

وأضاف: "لن تجرؤوا على ارتكاب هذا العمل التجديفي إذا لم يكن مثل هذا النهج تجاه أمة أجنبية وثقافة ودين أيديولوجية دولتكم... لن أدخر أي جهد وموارد للعثور عليكم ومعاقبتكم! وأدعو الله تعالى أن يعجل بنهايتكم الوشيكة".

كما أدان قديروف بشدة المسلمين الذين يقاتلون في صفوف نظام كييف، وقال: "ما هو شعوركم بأن تكونوا في نفس مرتبة أعداء الله؟ ما المبرر الذي تجدوه لأنفسكم في يوم القيامة؟، لا عذر لكم! ستكونون ملعونين مثل أولئك الذين تجرأوا واعتدوا على القرآن الكريم".

المصدر: RT