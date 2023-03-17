باحث إسلامي لبناني لـRT: حرق الجنود الأوكران للقرآن ظاهرة "زيلينسكية" جديدة

استنكر الباحث بالشأن الإسلامي في لبنان صادق النابلسي، حادثة تدنيس وحرق القرآن الكريم من قبل القوات الأوكرانية المتطرفة.

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وتعليقا على هذه الحادثة، أوضح صادق النابلسي في حديث لـRT قائلا: "لا شك نحن أمام "زيلينسكية" جديدة، أشبه تكون بأيدولوجية قتالية مشبعة بشهوة تدنيس المقدسات، ويمكن أن نقول إنها تنتج النصوص المتوحشة التي يتغذى منها الجنود الأوكرانيون لتعميق النزاعات الدينية أكثر فأكثر".

وأضاف: "لا شك أن ظواهر التطرف والأفعال الشنيعة ضد المسلمين، تتوسع أكثر وأكثر في العالم، لكن "الزيلينسكية" المتوحشة..هذه الأيدولوجية القتالية والسياسية التي تضرب بعرض الحائط كل القوانين الدولية وكل المقدسات الدينية".

وأردف: "يبدو أن مشغلي الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يريدون أكثر وأكثر أن يرسلو رسالة إلى كل مسلم روسي يقاتل إلى جانب وفي صفوف الجيش الروسي، بأنكم إذا استمريتم بهذا القتال، سنعم بكل ما وسعنا لممارسة كل الأفعال التي تؤدي إلى الانتقام منكم، ولا شك أن هذه الظواهر الجديدة في الحرب لا تمت بالقيم القتالية والأخلاق الحربية".

واعتبر أن "هذه التصرفات غبية للغاية، وليست تصرفات فردية وشخصية، وإنما هناك مسار بالغ الخطورة يقوم بها الزيلينسكيون".

وتابع: "لا شك أن الجنود الروس المسلمون سيزدادون قوة واقتدارا وثباتا على مواقفه في قتال هؤلاء الذي لا يمتون إلى القيم الإنسانية والدينية بصلة..هؤلاء يريدون تخريب العلاقات الدينية والإنسانية بين شعوب المنطقة، وهم أدوات طيعة بين في يد "الناتو"..لذلك ترى أن هه الظواهر المتطرفة لا بد أن تموت، وأعتقد أن المسلمين الروس سينتقمون لهذا الفعل، ولن يرضوا بهذه الممارسات، وسيثبتون على موقفهم من أن الزيلينسكية ليس فقط تريد ضرب الشعب الروسي، بل هناك غايات وأهداف أكبر بكثير، وهي نشر الفوضى الدينية بين شعوب العالم".

ونشر متطرفون من القوات الأوكرانية التي يقاتلها الجيش الروسي في عمليته العسكرية الخاصة في أوكرانيا مقطع فيديو، وهم يدنسون القرآن الكريم.

وظهر في الفيديو أحد الجنود، وقد أحضر عددا من نسخ القرآن فيما قام آخر بتقطيعها وحرقها تباعا وسط وابل من الشتائم والكلام البذيء، كما قام أحدهم بتقطيع شحم الخنزير على نسخة من القرآن.

وردا على هذا التصرف توعد رئيس الشيشان رمضان قديروف بالعثور على الجنود الأوكرانيين الذي دنسوا القرآن الكريم على عتبة شهر رمضان المبارك.

وكتب قديروف ردا على الجنود الأوكران: "هذا هي الفاشية والشيطانية الحقيقية بداخلكم. سأرى كيف ستجرؤون على لمس القرآن الكريم، لو كان على الأقل شيشاني أو مسلم بالقرب".

وأضاف: "لن تجرؤوا على ارتكاب هذا العمل التجديفي إذا لم يكن مثل هذا النهج تجاه أمة أجنبية وثقافة ودين أيديولوجية دولتكم... لن أدخر أي جهد وموارد للعثور عليكم ومعاقبتكم! وأدعو الله تعالى أن يعجل بنهايتكم الوشيكة".

كما أدان قديروف بشدة المسلمين الذين يقاتلون في صفوف نظام كييف، وقال: "ما هو شعوركم بأن تكونوا في نفس مرتبة أعداء الله؟ ما المبرر الذي تجدوه لأنفسكم في يوم القيامة؟، لا عذر لكم! ستكونون ملعونين مثل أولئك الذين تجرأوا واعتدوا على القرآن الكريم"

المصدر: RT