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الجزائر.. وزير الخارجية رمطان لعمامرة أبرز المغادرين في تعديل حكومي شمل 11حقيبة

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الجزائر.. وزير الخارجية رمطان لعمامرة أبرز المغادرين في تعديل حكومي شمل 11حقيبة
Globallookpress
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أجرى الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، تعديلا حكوميا شمل عددا من الوزارات.

وأعلن الناطق الرسمي باسم الرئاسة الجزائرية، عن التعديل الحكومي من مقر الرئاسة الجزائرية.

وعين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بموجب هذا التعديل، أحمد عطاف وزيرا للشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، خلفا لسابقه رمطان لعمامرة.

كما أنهيت مهام كمال رزيق كوزير للتجارة وترقية الصادرات، ليعين خلفا له الطيب زيتوني.

وشمل التعديل أيضا منصب وزارة المالية، الذي وكل لعبد العزيز فايد، خلفا لسابقه إبراهيم جمال كسالي.

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المصدر: وسائل إعلام جزائرية 

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