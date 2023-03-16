ماتفيينكو: الجزائر شريك مجرب وأمين يمكن الاعتماد عليه وروسيا ترغب في رفع مستوى الشراكة (فيديو)

قالت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالينتينا ماتفيينكو إن الجزائر شريك مجرب وأمين يمكن الاعتماد عليه وروسيا منفتحة على رفع مستوى الشراكة الاستراتيجية وسيجري تدعيمها عبر معاهدة شراكة.

وأضافت ماتفيينكو بعد لقائها رئيس مجلس الأمة الجزائري صالح قوجيل في الجزائر اليوم: "العلاقات الروسية الجزائرية ثابتة وفي أفضل أحوالها.. الجزائر شريك مجرب وأمين يمكن الاعتماد عليه وروسيا منفتحة على الرغبة المشتركة في رفع مستوى الشراكة الاستراتيجية وسيجري تدعيم هذا عبر التوقيع في القريب العاجل على معاهدة شراكة معمقة بين موسكو والجزائر".

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وأكدت ماتفيينكو أنه في ظل ما يعيشه العالم من مطبات على الساحة الدولية، "الحوار البرلماني مهم جدا".

من جهته قال رئيس مجلس الأمة الجزائري صالح قوجيل: "العلاقات الروسية الجزائرية تاريخية واليوم هي مهمة أكثر من أي وقت مضى في ظل المتغيرات الكبيرة والتحديات على الساحة الدولية".

وتابع قائلا : "نريد تحقيق الاستقلال الاقتصادي وروسيا شريك مهم وعلاقتنا تاريخية.. مواقفنا متوافقة مع الشريك الروسي".

والتقت ماتفيينكو بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في العاصمة الجزائر، وسلمت الرئيس تبون دعوة الرئيس فلاديمير بوتين لزيارة روسيا.

وأكدت ماتفيينكو في بيان: "الجزائر شريك مهم جدا بالنسبة لروسيا.. العلاقات الروسية من الدول الصديقة ليست موجهة ضد أحد وليست مبنية على تاثيرات خارجية وانما جدية وعلى أساس الاحترام المشترك".

ولفت مراسلنا إلى أن هناك إجماعا روسيا جزائريا مشتركا على ضرورة توحيد المواقف خاصة في الملفات الدولية الملحة على الساحة الدولية في ظل التهديدات الراهنة.

المصدر: RT





