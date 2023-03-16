داعية مصري: بناء مصنع أفضل من إقامة 20 ألف مسجد

قال عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مصر خالد الجندي، إن ابن القيم كان له كلمة رائعة وهي إذا تعارضت مصلحة الإنسان مع الأديان قدمت مصلحة الإنسان على الأديان.

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وأكد الجندي، خلال حلقة برنامج لعلهم يفقهون، المذاع على فضائية dmc، اليوم الأربعاء: مصلحة الإنسان مقدمة على الدين والشرع نفسه، بدليل إن ربنا لو في حاجة لمصلحة الإنسان بيقدمها على الشرع نفسه.

وواصل خالد الجندي: "فافتتاح مصنع أسمدة أزوتية أهم بكثير من بناء 20 ألف مسجد، ليه يعني! المصنع هو اللى بيطلع لك العيش والمكرونة، فدول مش بيطلعوا من الأرض كدا، ولكن بيحتاجوا أسمدة، وإعداد تربة زراعية، مضيفا: شيماء العزوري اللي بعتت الرسالة جاية توعظ اللي بيعمل لصالح الوطن ونسيت الستات زمايلها، اللي كل واحدة منهم بتجيب أربع بطون وخمس بطون وستة، احنا كل سنة بنزيدلنا بتاع 20 مليون، فالتتار اللي هياكل الأخضر واليابس مين اللي هيجهزلهم الأكل؟، مصنع الأسمدة اللي حضرتك جايه تنظري علينا وتقولي أصل بنا الإنسان أهم من بناء الطوب".

وأكمل خالد الجندي: "مشغل الإنسان في بناء الطوب علشان يأكل ويطفح الإنسان، هو بناء الطوب هيتبني عن طريق جبرئيل وإسرافيل والملائكة ولا عن طريق ناس هيتفتح بيتوها وأرض هيتم استصلاحها، المصانع هتفتح بيوت وأراضى هتستصلح، احنا مرينا بكل الأزمات العالمية وحتى الآن بفضل الله، مفيش أزمات جوع، مصلحتنا أهم من فتاوى الجنابة، فمصلحة بلدي ودعم القائمين على القرار في بلدي أهم مليون مرة من الحديث عن فتاوى الجنابة والنفاس، وقفوا رسايل الفزلكة، فالواحد منكم مش عارف يغير ترتيب الأنترية في أوضة الصالون وعايز يعدل على رئيس الجمهورية علشان يديله نصائح، وعجب".

المصدر: القاهرة 24