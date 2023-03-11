داعية مصري شهير يحسم الجدل حول جواز أكل لحم الكلاب والحمير

قال أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية المصري أحمد كريمة، إن لحم الكلاب محرم شرعا، ووصف الحديث عن أن بعض الآراء بالمذهب المالكي تحلل أكل الكلاب، بأنه "غير صحيح على الإطلاق".

وقال كريمة في تصريحات تليفزيونية، إن هناك حديثا صحيحا عن النبي يحرم ذلك وهو: "كُلُّ ذِي نابٍ مِنَ السِّباعِ فأكْلُهُ حَرامٌ"، وأكد: "الكلب لم يقل أحد إطلاقا بحل أكله".

وأشار كريمة إلى أن بعض أعلام المالكية لم يقولوا بذلك.

وأضاف: "حتى لو كان هناك رأي شاذ أو ضعيف، كيف يقدم في الإعلام للناس ليؤدي لازدراء الإسلام؟، مفيش ولا مذهب بيحل أكل لحوم الكلاب كما يزعم البعض، وحتى لو نسب قول ضعيف لأحد أهل العلم لا يجب نشره للناس هكذا، فليس كل ما يعرف يقال".

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وتابع كريمة أن هناك حالة "إسفاف" فيما يخص تناول تلك القضايا، وقال: "بقي في مسألة إسفاف حاصلة، ولما يجي حد يقولي أصل المذهب المالكي كذلك، أقوله اقرأ المذهب المالكي جيدا، والحديث اللي أنا قولته الإمام مالك أثبته في الموطأ، وهو أن الرسول حرم كل ذي ناب من السباع، وتشمل: الكلاب، والقط المنزلي، والأسد، والذئب، وغيرها، مضيفا: إحنا داخلين على رمضان فيا ناس يا اللي في النت وفيسبوك وتويتر اتقوا الله".

وكان الإعلامي المصري تامر أمين تساءل: "لماذا لا يأكل المصريون لحوم الخيول أو الحمير؟، خاصة أنها تباع وتؤكل في دول كثيرة في العالم.. لحم الخيل صحي جدًا وآمن"، وأعرب الإعلامي عن اعتقاده بأنه "لا يوجد مانع ديني من تناول لحوم الحمير والأحصنة".

وأعاد مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، تداول تصريح قديم للشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، يقول فيه إن الإمام مالك بن أنس اعتبر الكلب طاهرا وليس نجسا، وبالتالي أكل لحم الكلاب جائز لأنها طاهرة، وذلك عند الإمام مالك.

المصدر: "القاهرة 24"