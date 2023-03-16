الكويت تنهي عمل عدد كبير من المصريين

كشفت مصادر لـRT أن الكويت أنهت عقود عمل عدد كبير من المعلمين المصريين الوافدين إليها، بالتزامن مع إعلان وزارة التربية الكويتية، إنهاء خدمات 1815 معلم ومعلمة.

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كما أنهت الكويت عمل أكثر من 200 رئيس قسم من الوافدين العاملين بالوزارة بنهاية العام الدراسي الحالي.

وأكد المصدر لـRT أن عدد المعلمين المصريين في الكويت يتجاوز الـ20 ألف معلم، في العديد من التخصصات، حيث تسعى الكويت لتنفيذ خطة تكويت الوظائف الإشرافية تماشيا مع التوجه الحكومي وخطة الدولة لتنفيذ سياسة إحلال وتمكين العناصر الوطنية.

وسيتم تعيين المواطنين في التخصصات التي يتوافر بها العنصر الكويتي حفاظا على احتياجات المناطق التعليمية، لخفض معدلات البطالة، وتوفير فرص عمل أكبر للكويتيين.

المصدر: RT