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رئيس الوزراء العراقي يعلن تحويل حلبجة إلى محافظة

أخبار العالم العربي

رئيس الوزراء العراقي يعلن تحويل حلبجة إلى محافظة
AFP
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أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، تحويل حلبجة إلى محافظة.

وكتب السوداني في تغريدة على "تويتر": "نستذكر اليوم واحدة من أبشع الجرائم ضد الإنسانية ألا وهي فاجعة حلبجة التي ارتكبها النظام الدكتاتوري البائد. وبالمناسبة نؤكد أن قرارنا في مجلس الوزراء بالتصويت على مشروع القانون الذي يقضي بتحويل المدينة المضحية إلى محافظة هو واجب أخلاقي قبل أي شيء".

وأضاف: "نسعى دوما لإنصاف المدن المظلومة والمحرومة وهذا من صلب أولويات حكومتنا".

المصدر: RT

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