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رئيسة مجلس الاتحاد الروسي في زيارة عمل للجزائر

أخبار العالم العربي

رئيسة مجلس الاتحاد الروسي في زيارة عمل للجزائر
Globallookpress
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ذكرت وسائل إعلام جزائرية أن رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، تحل بالجزائر في زيارة عمل ابتداء من اليوم الأربعاء.

وأكد بيان لمجلس الأمة الجزائري أن هذه الزيارة جاءت بدعوة من رئيس مجلس الأمة الجزائري، صالح قوجيل، في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين المجلسين. 

وأشار أن الجلسين تربطهما مذكرة تفاهم تم امضاؤها بين الطرفين بالجزائر في شهر ماي من سنة 2014.

وستلتقي فالنتينا ماتفيينكو، خلال هذه الزيارة، عددا من المسؤولين البرلمانيين والحكوميين. وستستمر إلى غاية يوم الجمعة 17 مارس 2023.

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المصدر: الخبر الجزائرية 

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