 
مباشر

الجزائر تعرض في موسكو منتجاتها الزراعية والغذائية

مال وأعمال

الجزائر تعرض في موسكو منتجاتها الزراعية والغذائية
Globallookpress
صورة من الأرشيف - العلم الجزائري
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ux3h

أعلنت سفارة الجزائر في موسكو انعقاد معرض زراعي وغذائي في العاصمة الروسية يومي 16 و17 مارس الجاري، حيث سيتم عرض مجموعة واسعة من المنتجات الزراعية والغذائية.

وقالت السفارة في بيان نشرته اليوم الاثنين إن زوار المعرض سيتمكنون من التعرف على منتجات زراعية وغذائية من الجزائر وتذوقها.

وأضافت أن الحدث يهدف إلى تعريف المختصين الروس، بما في ذلك تجار الجملة والمستوردين، بالمنتجات الجزائرية. وأشارت إلى أن حوالي ثلاثين عارضا من الجزائر سيعرضون:

- زيت الزيتون

- التمور

- الفواكه والخضروات الطازجة

- المشروبات الغازية والعصائر والمياه المعدنية

- منتجات صناعة النبيذ

- الشوكولاتة والحلويات والبسكويت

- أنواع مختلفة من الصلصات

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا