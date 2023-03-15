تركي الفيصل: لا يمكن للولايات المتحدة أن تكون وسيطا نزيها في المفاوضات مع إيران

قال رئيس المخابرات السعودية الأسبق تركي الفيصل إن الولايات المتحدة أو أوروبا لم تكن لتكون "وسيطا نزيها" وتأمين صفقة بين السعودية وإيران مثل التي ساعدت الصين في الحصول عليها.

وقال فيصل في مقابلة مع وكالة" فرانس برس" إن "الصين هي التي يمكن أن تنجح لأن علاقات جيدة تربطها مع البلدين"، مشيرا إلى أنه لم يكن على علم بتفاصيل الاتفاقية، ولكنه يأمل في أن تؤدي إلى مزيد من التطورات الإيجابية في الشرق الأوسط.

وأضاف: "أعتقد أنه سيكون لها تأثير على قضايا مثل اليمن، على سبيل المثال. وآمل أن تنعكس أيضا على سوريا، حيث يحدث إراقة الدماء المستمرة".

المصدر: "أ ف ب"