تونس.. الحكم بالإعدام على إرهابيين أدينا بالهجوم على السفارة الأمريكية

حكم في تونس بعقوبة الإعدام التي يستعاض عنها بالسجن المؤبد على إرهابيين أدينا بالهجوم على السفارة الأمريكية في تونس عام 2020.

وتعود القضية إلى عام 2020 حين استهدف مسلحان كانا على متن دراجة نارية بهجوم انتحاري دورية أمنية أمام مقر سفارة الولايات المتحدة الأميركية بالعاصمة التونسية.

وقتل خلال الهجوم المسلحان وشرطي وأصيب أربعة من عناصر الشرطة ومواطن بجروح.

وحوكم خمسة أشخاص بتهمة التورط في هذا الهجوم بينهم اثنان في حالة سراح.

وقضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى المحكمة الابتدائية بتونس بالإعدام شنقا في حق اثنين وبالسجن المؤبد لمتهم ثالث، كما قضت المحكمة بالسجن ثلاث وأربع سنوات للمتهمين الآخرين.

يذكر أن تونس أوقفت تنفيذ أحكام الإعدام منذ عام 1991.

المصدر: "أ ف ب"