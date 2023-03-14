تونس.. وزير الداخلية يلتقي السفير الأمريكي

استقبل وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدّين، يوم الثلاثاء بمقر الوزارة، السفير الأمريكي في تونس جوي هود، والوفد المرافق له.

وقالت الوزارة في بيان إن الزيارة مثلت مناسبة لاستعراض عراقة العلاقات والشراكة المتميزة بين الطرفين التونسي والأمريكي وسبل مزيد دعمها في مجال التعاون الثنائي والمحاور ذات الاهتمام المشترك.

وثمن السفير الأمريكي خلال اللقاء الحرفية التي تتمتع بها الوحدات الأمنية في تطبيق القانون في كنف احترام الحقوق والحريات والمهنية التي تبديها خلال التعامل مع التجمعات.

وشدد الطرفان على ضرورة متابعة تنفيذ المشاريع المشتركة واتفقا على مزيد دعم وتنويع مجالات التعاون في مجالات اختصاص وزارة الداخلية.

/ facebook.com/ministere.interieur.tunisie

/ facebook.com/ministere.interieur.tunisie

المصدر: وسائل إعلام تونسية