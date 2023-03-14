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وزير الخارجية الإيطالي: روما في طليعة المطالبين بالسلام في فلسطين

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وزير الخارجية الإيطالي: روما في طليعة المطالبين بالسلام في فلسطين
(وكالة الأنباء الفلسطينية)
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قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، إن بلاده في طليعة الدول المطالبة بالسلام في فلسطين.

جاء ذلك في أعقاب لقاءات أجراها المسؤول الإيطالي اليوم الاثنين في رام الله مع كل من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتية ووزير الخارجية رياض المالكي.

وقال رئيس الدبلوماسية الإيطالية، عبر تغريدة في "تويتر" إنه أعاد لمحاوريه "التأكيد على التزام إيطاليا بحل الدولتين والشعبين في مفاوضات بين إسرائيل وفلسطين"، واصفا ذلك بأنه "مفتاح الاستقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط الموسعة".

وبدأ وزير الخارجية أمس الأحد جولة شرق أوسطية شملت إسرائيل والأراضي الفلسطينية، ومن المقرر أن يختتم الجولة بزيارة القاهرة غدا الثلاثاء.

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية

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