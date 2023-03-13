اعتقاله يخالف توجيهات السيسي.. الحزب الديمقراطي المصري يدين حبس نبيل جورج

أصدر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بيانا ندّد فيه بقرار تجديد حبس عضو الحزب نبيل جورج، الموقوف منذ 15 فبراير الماضي.

وأوضح البيان أن عضو الحزب تم إستجوابه بشأن فيديوهات على موقعي "يوتيوب" و"تيك توك"، وتوجيه اتهامات له بالانضمام لجماعة إرهابية، وتعمد نشر أخبار وبيانات كاذبة.

وأعتبر الحزب أن إستمرار حبس عضو الحزب وغيره من السياسيين المحبوسين على ذمة قضايا الرأي، هو أمر يتناقض وبشكل جذري وواضح مع دعوة الرئيس للحوار وكذا مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان.

وأدان البيان إستمرار حبس عضو الحزب وكل المحبوسين على ذمة قضايا الرأي وجدد مطالبة الحزب بضرورة الإفراج عنهم تأكيدا لما اعتبرته جميع أطراف المشهد السياسي، حكومة ومعارضة، خطوة ضرورية ومهمة لإجراء الحوار الوطني- الذى دعى إليه رئيس الجمهورية - بهدف تحقيق الإصلاح السياسي "الذي تأخر كثيرا" وفقا لتعبيرات الرئيس.

كما طالب الحزب في بيانه بسرعة عرض عضو الحزب نبيل جورج، على طبيب متخصص في القلب والأوعية الدموية لمتابعة حالته الصحية حيث أجريت له عملية جراحية بالقلب قبل القبض عليه بفترة وجيزة.

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المصدر: RT