مصر.. مطالب باستدعاء رئيس الوزراء إلى البرلمان بعد قانون مثير للجدل

انتقد النائب بالبرلمان المصري أحمد بلال البرلسي، مشروع القانون المقدم من الحكومة لإصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.

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وأوضح أن القانون لا يحل الإشكاليات الحقيقية التي يعاني منها قطاع السياحة في البلاد.

وأضاف البرلسي، خلال الجلسة العامة للنواب، أن "القانون يحمي حيتان السياحة -على حد وصفه- ولا يحمي المنشآت السياحية، قائلا: نحتاج قانون يعظم من موارد السياحة ويحل مشكلاتها الحقيقية لا أن يحمي مصالح البعض داخل القطاع فقط، يجب أن يكون هناك قانون يحقق مستهدفات القيادة السياسية من قطاع السياحة.

وقال النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن قطاع السياحة يجب أن يتصدر اهتماماتنا خلال الفترة المقبلة، وأن يكون ضمن الأولويات.

وتابع: "لدي شك في أن يكون الحكومة لديها رؤية في توزيع الأولويات، يجب أن يحضر رئيس الحكومة للمجلس قبل الموازنة القادمة، نحتاج مناقشة تفصيلية منهم في الظروف الحالية".

وأضاف منصور: الشارع يأن وأنا لا أقول شيئا جديدا في هذا السياق حول شكاوى الناس، قد يكون ملف السياحة ضمن الملفات الهامة المنقذة للاقتصاد، ولكن نريد أن نعرف ترتيب أولويات الحكومة، لا نريد أن نصبح أمام أمر واقع حينما يتم طرح الموازنة المقبلة على النواب ويتم توزيعها على اللجان دون مناقشة مستفيضة وبناءة.

المصدر: الشروق