مجلس النواب المصري يوافق على قانون يمنع ترشح الضباط للرئاسة إلا بشروط

وافق مجلس النواب المصري يوم الاثنين نهائيا على مشروع قانون يمنع الضباط في الجيش، سواء في الخدمة أو متقاعدين، من الترشح للرئاسة أو المجالس النيابية إلا بشروط معينة.

وقدمت الحكومة المصرية تعديلا على بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة والقانون رقم 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة والقانون رقم 20 لسنة 2014 بإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

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ويقضى مشروع القانون، بعدم جواز الترشح للضباط سواء الموجودين بالخدمة أو من انتهت خدمتهم بالقوات المسلحة لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

ويحق لصاحب الشأن الطعن في قرار المجلس المشار إليه أمام اللجنة القضائية العليا لضباط القوات المسلحة.

ويشار إلى أن القانون رقم 232 يحظر على الضباط إبداء الآراء السياسية أو الحزبية أو الاشتغال بالسياسية أو الانتماء إلى الأحزاب أو الهيئات أو الجمعيات أو المنظمات ذات المبادئ أو الميول السياسية كما يحظر على الضباط الاشتراك في تنظيم اجتماعات حزبية أو دعايات انتخابية.

المصدر: اليوم السابع