"هسبريس": ملف ابتزاز العاهل المغربي الملك محمد السادس يبلغ النهاية‬

قال موقع "هسبريس" المغربي إنه من المتوقع أن يصدر يوم الثلاثاء الحكم في قضية الصحفيين الفرنسيين كاثرين جراسييت، وإريك لوران، بتهمة ابتزاز الملك محمد السادس.

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ويواجه المتهمان عقوبة السجن خمسة أعوام وغرامة قدرها 75 ألف يورو.

ودافع إيريك لوران، المراسل السابق لـ"راديو فرنسا" ومجلة "لوفيغارو" ومؤلف العديد من الكتب، عن اتهامه بالمطالبة بمليوني أورو للتخلي عن نشر "معلومات محرجة" عن الملك محمد السادس.

واعترف الصحفي السابق، الذي يبلغ حاليا 75 عاما من العمر، أمام محكمة باريس الجنائية يوم الاثنين، بـ "الخطأ الأخلاقي" لأنه "وافق على التورط في هذه القضية"، لكنه نفى ارتكاب "أي جريمة جنائية".

من جانبها قالت الصحفية كاثرين كراسيي، مؤلفة كتب عن "المغرب العربي وليبيا"، إن "مبعوث الدولة المغربية أغواها بعرضه المالي"، وفق تعبيرها.

المصدر: موقع "هسبريس" المغربي