 
مباشر

"هسبريس": ملف ابتزاز العاهل المغربي الملك محمد السادس يبلغ النهاية‬

أخبار العالم العربي

AFP
العاهل المغربي الملك محمد السادس
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ux6c

قال موقع "هسبريس" المغربي إنه من المتوقع أن يصدر يوم الثلاثاء الحكم في قضية الصحفيين الفرنسيين كاثرين جراسييت، وإريك لوران، بتهمة ابتزاز الملك محمد السادس.

إقرأ المزيد
محاكمة صحفيين فرنسيين بتهمة
محاكمة صحفيين فرنسيين بتهمة "ابتزاز" ملك المغرب مقابل عدم نشر معلومات "محرجة"

ويواجه المتهمان عقوبة السجن خمسة أعوام وغرامة قدرها 75 ألف يورو.

ودافع إيريك لوران، المراسل السابق لـ"راديو فرنسا" ومجلة "لوفيغارو" ومؤلف العديد من الكتب، عن اتهامه بالمطالبة بمليوني أورو للتخلي عن نشر "معلومات محرجة" عن الملك محمد السادس.

واعترف الصحفي السابق، الذي يبلغ حاليا 75 عاما من العمر، أمام محكمة باريس الجنائية يوم الاثنين، بـ "الخطأ الأخلاقي" لأنه "وافق على التورط في هذه القضية"، لكنه نفى ارتكاب "أي جريمة جنائية".

من جانبها قالت الصحفية كاثرين كراسيي، مؤلفة كتب عن "المغرب العربي وليبيا"، إن "مبعوث الدولة المغربية أغواها بعرضه المالي"، وفق تعبيرها.

المصدر: موقع "هسبريس" المغربي

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا