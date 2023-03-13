الكويت.. حبس مغرد 3 سنوات أدين بالإساءة للسعودية

قضت محكمة الاستئناف في الكويت بحبس مغرد 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، بعد إدانته بالإساءة للمملكة العربية السعودية.

إقرأ المزيد

وبحسب صحيفة "الراي" الكويتية، فإن الحكم صدر يوم الاثنين، دون مزيد من التفاصيل عن اسم المتهم والقضية.

وهذا الحكم ليس الأول من نوعه في الكويت، إذ سبق أن صدرت عدة أحكام مماثلة على مدانين بذات الجرم، خلال الأعوام الماضية.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين حينها تهم القيام بعمل عدائي ضد دولة شقيقة عبر موقع التواصل الاجتماعي، ومن شأن ذلك تعريض الكويت لخطر قطع العلاقات مع تلك الدول، وتهمة إساءة استخدام الهاتف.

المصدر: وسائل إعلام كويتية