تحذير في مصر من مشكلة خطيرة قد تؤدي لاختفاء "البيض"

تحدث ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن في مصر، عما سماها مشكلة خطيرة في بيض المائدة، تتمثل في إقدام بعض المنتجين حاليا على إنهاء الدورة الإنتاجية مجددا.

إقرأ المزيد

وقال خلال مداخلة تلفزيونية إن "المنتجين يخرجون من دورة الإنتاج سواء منذ المنتصف أو الثلث، وسيبعون الدواجن لحوما، وبالتالي لن تكون الأزمة في ارتفاع سعر البيض لكنها ستكمن في نقصانه من السوق".

وأضاف أن الأمر يمثل مؤشرا خطيرا يجب الانتباه له، مؤكدا "ضرورة الإفراج عن كميات كبيرة من الذرة والصويا والذرة الصفراء من الموانئ على النحو الذي يكفي للعملية الإنتاجية".

وحذر من خطر وجود سوق سوداء للذرة الصفراء والصويا على استقرار الأوضاع في السوق ووقف أزمة ارتفاع الأسعار التي بلغت مستويات وصفها بالفلكية وغير المسبوقة.

المصدر: الشروق