"بديل البيض" يثير جدلا واسعا في مصر.. والحكومة توضح

أثيرت حالة كبيرة من الجدل في مصر خلال الساعات الماضية، بعدما تداول عدد كبير من المواطنين منشورات تتحدث عن البيض البودرة بديل البيض العادي بعد ارتفاع سعره بشكل مبالغ فيه.

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وقال الدكتور أحمد حسين عبد المجيد، أستاذ تغذية الدواجن بمعهد بحوث الإنتاج الحيواني في مركز البحوث الزراعية، إن هناك نوعا من البيض متواجد بكثرة منذ سنوات وهو البيض البودرة.

وأكد عبد المجيد، أن البيض البودرة، يستخدم منذ سنوات في الفنادق الكبرى، ومختلف الدول، ويتم استخدامه في صنع الحلويات، ويتميز بأنه أرخص من البيض العادي 4 مرات، فسعر الـ4 أكياس منه يوازي سعر بيضة واحدة، كما أنه يحتوي على جميع فيتامينات البيض العادي.

وأوضح أستاذ تغذية الدواجن بمعهد بحوث الإنتاج الحيواني، أن طريقة تصنيعه من خلال آلات تحول البيض بطرق معينة إلى بودرة، مؤكدًا أنه يحتوي على جميع فوائد البيض العادي ولا فرق بينهما، كما أن مدة صلاحيته أكبر من البيض العادي أيضا.

وأضاف: هناك أنواع مختلفة من البيض غير بيض الدجاج أيضا، مثل بيض السمان، وبيض النعام، وجميعها تمتلك فوائد بيض الدواجن، موضحا أن بيضة النعام الواحدة تكفي 10 أشخاص.

وأكدت وزارة الزراعة، أنه بعد الرجوع إلى المختصين في معهد الإنتاج الحيواني، ومنهم الدكتور أحمد حسين عبد المجيد، أكدوا أن البيض البودرة لا يؤكل ولا يغني عن البيض الطبيعي، ولا يتم سلقه أو عمله "أومليت".

وأوضحت وزارة الزراعة، أن استخدامات بيض البودرة في الحلويات ومصانع الحلويات فقط، وكان يتم استيراده من الخارج لهذا الغرض فقط.

وتابع بيان الزراعة: باختصار شديد بودرة البيض مثل لبن البودرة يتم إضافة معلقة منها أو معلقتين على كوب الشاي أو النسكافيه أو الكاكاو أو غيرها من المشروبات.

المصدر: القاهرة 24