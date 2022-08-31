ما هو سعر كرتونة البيض "العادل" في مصر بعد أنباء رفع أسعاره بشكل غير مسبوق؟

ارتفع سعر كرتونة البيض في السوق المصري، لتصل إلى مستوى الـ 65 جنيها للمستهلك، بعد تخطي سعر طن الأعلاف مستوى الـ 13 ألف جنيه.

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وقال رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية في مصر عبد العزيز السيد، إن السعر المرضي والعادل لكرتونة البيض هو 70 جنيها، بعد ارتفاع سعر طن الأعلاف لمستوى تخطى الـ 13 ألف جنيه، معقبا: السعر المرضي للدواجن البيضاء بين 35 جنيها حتى 37.

وأضاف رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، أن سعر كرتونة البيض ارتفع في السوق المصري ليتراوح بين 63 جنيها وحتى 65 جنيها، مشيرا إلى أن سعر كرتونة البيض ارتفع في السوق المصري بعد القفزات الخرافية التي لاحقت أسعار الأعلاف في مصر، والتي تسببت في خسائر فادحة لأصحاب المزارع، واتجاه البعض لـ التوقف عن إنتاج البيض حال استمرار تلك المشكلة.

وتابع السيد، أن أسعار الذرة المستوردة ارتفعت بشكل كبير، مما دعا أصحاب شركات الأعلاف إلى رفع الأسعار في مصر، ولكن تلك الزيادة مبالغ فيها، وسوف تجبر عددا من التجار لـ التوقف عن العمل بسبب الخسائر.

وكان نائب رئيس شعبة بيض المائدة باتحاد منتجي الدواجن في مصر أحمد نبيل عبدالله، قد قال إن عددا كبير من منتجي الدواجن والبيض خرجوا من السوق خلال الأيام الماضية.

ونوه نائب رئيس شعبة بيض المائدة باتحاد منتجي الدواجن بأن خروج المنتجين من السوق سيحدث فجوة كبيرة أهمها ارتفاع الأسعار بشكل حاد، مؤكدا تخطي سعر كرتونة البيض 120 جنيها خلال الأيام القليلة المقبلة.

المصدر: القاهرة 24