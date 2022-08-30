تحذير من سعر غير متوقع للبيض في مصر خلال أيام

قال نائب رئيس شعبة بيض المائدة باتحاد منتجي الدواجن في مصر أحمد نبيل عبدالله، إن عددا كبير من منتجي الدواجن والبيض خرجوا من السوق خلال الأيام الماضية.

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ونوه نائب رئيس شعبة بيض المائدة باتحاد منتجي الدواجن بأن خروج المنتجين من السوق سيحدث فجوة كبيرة أهمها ارتفاع الأسعار بشكل حاد، مؤكدا تخطي سعر كرتونة البيض 120 جنيها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح المهندس نبيل، أنه ستكون هناك زيادة في الطلب وقلة في المعروض، عكس ما يحدث حاليا من وفرة كبيرة في المعروض واكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض، والتي أدت لانخفاض أسعارها.

ولفت نائب رئيس شعبة بيض المائدة باتحاد منتجي الدواجن، إلى أن أسباب خروج المنتجين من السوق ارتفاع أسعار الأعلاف بشكل كبير، موضحا أن طن الذرة كان سعره سابقا 3 آلاف جنيه، أما الآن فقط تخطى الـ8 آلاف جنيه، وهو ارتفاع مهول للمنتجين مقارنة بسعر البيع البسيط الذي سبب خسائر كبيرة لهم.

وأوضح نبيل، أن سعر كرتونة البيض يباع من المزرعة بـ55 جنيها، بينما يكلف المربي أكثر من 65 جنيها، بالتالي فإن الخسائر أكثر من الربح، مؤكدا أن سعر إنتاج الدجاجة الواحدة يبلغ 150 جنيها ويتم بيعها بـ30 جنيها فقط.

المصدر: القاهرة 24