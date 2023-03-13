الرئيس الجزائري يلتقي بوريل

التقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، ممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل، الذي وصل الجزائر في زيارة رسمية تستمر يومين.

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وأفاد بيان للرئاسة الجزائرية بأن الرئيس تبون استقبل بوريل، الذي كان التقى أمس الأحد الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمن.

وكان بوريل قال في تغريدة على تويتر:"سعيد بوصولي إلى الجزائر في أول زيارة أجريها إلى البلاد، كممثل للاتحاد الأوروبي".

وأضاف: "هناك مواضيع كثيرة سأبحثها مع المسؤولين الجزائريين. سواء ما يتعلق بالعلاقات الثنائية، أو على المستوى الإقليمي".

وقال بوريل في حديث صحفي قبيل وصوله إلى الجزائر إن "الجزائر تلعب دورا مهما جدا في تأمين إمدادات الطاقة الأوروبية"، مضيفا على صعيد آخر أن "الانسداد بين الجزائر ومدريد ضار باتفاق الشراكة".

المصدر: وكالات