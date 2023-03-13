العراق.. انهيار سقف مدرسة أثناء الدوام ووزارة التربية توضح (فيديو)

أثار مقطع فيديو لانهيار سقف أحد الصفوف في مدرسة جنوبي العراق أثناء الدوام الرسمي، جدلا واسعا في البلاد، مما دفع وزارة التربية للتوضيح.

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ويظهر مقطع الفيديو انهيار السقف أثناء تواجد التلاميذ في الصف، وكيف أنهم خرجوا مسرعين قبل سقوطه عليهم.

وعلى أساس ذلك، أصدر كريم السيد المتحدث باسم وزارة التربية العراقية بيانا صحفيا قال فيه: "إشارة إلى الفيديو المتداول عن سقوط جزء من سقف مخزن (مدرسة عبد الله بن الحسين)" في محافظة ذي قار، نوضح بأن هذا الفيديو يعود لوقت سابق وقد اتخذت مديرية تربية ذي قار بصدده قرارا بإخلاء المبنى قبل أشهر".

وأضاف أن "المدرسة مؤشرة كآيلة للسقوط منذ 2019 ولم يتم التنفيذ بسبب عدم توفر البديل خلال العام الدراسي في وقتها، وقبل أشهر تم إخلاء المبنى بالفعل، دون حدوث أي أضرار، مع فتح موقع بديل بمدرسة كرفانية متكاملة وإحالة بناء المدرسة ضمن مشروع الوزارة رقم (1) العقد رقم (39) وسيتم إعادة الطلبة للمبنى الجديد حال اكتماله".

المصدر: RT