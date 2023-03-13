لأول مرة .. الحكومة العراقية تحيل مشروع موازنة مالية لثلاث سنوات إلى مجلس النواب

أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الاثنين، إحالة مشروع الموازنة المالية لثلاث سنوات إلى مجلس النواب.

وذكرت في بيان صحفي مقتضب أن "مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023 و2024 و 2025، في جلسته الاعتيادية المنعقدة برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وأحاله إلى مجلس النواب".

يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي تحيل فيها حكومة عراقية مشروع موازنة مالية لثلاث سنوات، وجرت العادة على إحالة مشاريع قوانين الموازنات لسنة واحدة فقط.

المصدر: RT