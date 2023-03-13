مصر توقف طلبات إنشاء الشركات السياحية

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار وزير السياحة والآثار أحمد عيسى، بوقف قبول طلبات إنشاء شركات سياحية جديدة لمدة عام لعدم حاجة البلاد إليها خلال هذه الفترة.

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وجاء القرار كالتالي: "يوقف بصفة مؤقتة لمدة عام قبول طلبات إنشاء شركات سياحية جديدة بفئاتها المختلفة لعدم حاجة البلاد إليها خلال هذه الفترة، وذلك اعتبارا من تاريخ نهاية سريان القرار الوزاري رقم 329 لسنة 2021".

وفي سياق آخر سبق وتلقى وكلاء شركات السياحة على مختلف المحافظات الموجودة بها شركات مشاركة في موسم السياحة الدينية ومنها العمرة والحج، رسالة هامة من شركة مصر للطيران بشأن عمرة رمضان.

وجاءت نص الرسالة المرسلة من شركة مصر للطيران لجميع الشركات السياحية، وهي كالتالي:

السادة وكلاء السياحة الكرام يرجى العلم بأنه لقرب ذروة عمرة رمضان ولتلافي إلغاء الحجوزات، يرجى إصدار المجموعة في خلال 24 ساعة من التأكيد.

واستكمل نص الرسالة: كما يرجى العلم بأنه تم تعديل قيمة رسوم تغير الأسماء على ما زاد النسبة المسموح بها قبل أو بعد الإصدار 10% من إجمالي عدد أفراد المجموعة لتكون 1000 جنيه، بدلًا من 300 جنيه بالإضافة للرسوم.

المصدر: القاهرة 24