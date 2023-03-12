ليبيا.. حبس 3 مسؤولين على ذمة التحقيق في اختلاس 300 ألف دينار

أمرت النيابة العامة الليبية بحبس رئيس قسم الائتمان ومسؤول المراجعة وموظف في مصرف الجمهورية فرع الظهرة احتياطيا، على ذمة اختلاس أموال من المصرف.

وقال مكتب النائب العام في منشور عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، إن المتهمين اقترفوا واقعة اختلاس 375 ألف دينار من أموال المصرف ونسبها إلى أسماء مزورة وتجزئة المبلغ وتحويله إلى تلك الحسابات كائتمان لتبيان مشروعية سحبه نقداً.

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وأضاف المكتب، أن التحقيقات أسفرت عن تعمد الموظف التخلِّي عن مفاتيح النفاذ إلى منظومة عمل المصرف لفائدة رئيسة قسم الائتمان، وإعراض مسؤول المراجعة عن إعداد تقرير في خصوص الواقعة رغم ظهور مخالفة الضوابط المرعية أمامه عند تحويل المبلغ المختَلَس من حساب الوسيط إلى الحسابات المستحدثة.

وأمر النائب العام الليبي الصديق الصور، بإحضار المتهم الآخر بعد الحكم عليه بالسجن احتياطيا على ذمة التحقيق.

وتزامن ذلك مع إحالة النيابة العامة 26 متهما بارتكاب جرائم فساد تجاوزت الملايين في القطاع المصرفي إلى قضاء الحكم، موضحة أن بعض المتهمين استولوا على 12 مليون دينار من مصرف شمال إفريقيا، فيما شرع آخرون في الاستحواذ على أموال مصارف الجمهورية والوحدة والتجاري.

المصدر: RT

القاهرة - ناصر حاتم