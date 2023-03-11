قرداحي يعلق على اتفاق التطبيق السعودي الإيراني: "وصلني حقي"

أعلن وزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي ترحيبه باتفاق تطبيع العلاقات بين السعودية وإيران بوساطة صينية بعد أكثر من 7 سنوات على انقطاعها.

وعبر حسابه في "تويتر" قال قرداحي: "أطيب التحيات لكلٍ من دولتي إيران والسعودية، وألف مبروك اتفاقهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما برعاية الرئيس الصيني".

أطيب التحيات لكلٍ من دولتي #إيران و #السعودية، وألف مبروك إتفاقهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما برعاية الرئيس الصيني. بكل صدق ومحبة، وصلني حقي.. شكراً. #الاتفاق_السعودي_الإيراني — George Kordahi (@GKordahi) March 11, 2023

وأضاف قرداحي: "بكل صدق ومحبة، وصلني حقي.. شكرا".

يذكر أن تصريحا لقرداحي حين كان وزيرا للإعلام، حول الحرب في اليمن، أدى إلى أزمة دبلوماسية بين لبنان، والسعودية، إضافة إلى دول خليجية أخرى.

وتم تداول تسجيل مصور لقرداحي يتحدث فيه عن الحرب في اليمن، ووصف تلك الحرب بأنها "عبثية"، وهو ما أثار غضب السعودية التي عاجلت إلى سحب سفيرها من لبنان، ولحقتها دول أخرى، وذلك قبل أن يضطر قرداحي إلى تقديم استقالته.

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ومنذ بداية الحرب في اليمن، عام 2014، وقفت السعودية في مواجهة حركة "أنصار الله" (الحوثيين)، المدعومة من إيران، وقادت "التحالف العربي" هناك، وخاض الجانبين معارك أدت إلى خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات.

المصدر: RT