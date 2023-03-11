أسماء الأسد للطفلة شام الخاضعة للعلاج في أبو ظبي: "ننتظر عودتك إلى دمشق" (فيديو)

أجرت أسماء الأسد عقيلة الرئيس السوري اتصالا عبر الفيديو مع الطفلة السورية شام الشيخ محمد الخاضعة للعلاج في أبو ظبي، متمنية لها السلامة وعبرت عن سعادتها بالحديث معها.

وقالت الطفلة شام إنها ستقوم بتركيب أرجل اصطناعية وستعود إلى سوريا للقاء السيدة أسماء، لتقول الأخيرة لها "إنك فتاة قوية وعودتك ستكون أكبر هدية لنا"، وذلك بعد سؤال شام لها عن الهدية التي ترغب في إحضارها لها عند عودتها من الإمارات العربية المتحدة.

وفي براءة الطفلة شام، تحدثت خلال الاتصال عما شعرت به خلال الزلزال: "اهتزت بنا الأرض وسمعنا أصوات قوية.. وبقينا تحت الأنقاض يومين دون طعام أو شراب".

هذا وقد أجرت أسماء الأسد اتصال فيديو مع كل من الطفلة شام الشيخ محمد (9 سنوات توفي جزء من عائلتها بالزلزال) الموجودة في مشفى برجيل بأبو ظبي، والطفل علي تفوح (9 سنوات توفيت والدته ووالده بسبب الزلزال)، ومع والد الطفل علي يوسف (12 سنة) الموجودَين في مشفى الشيخ خليفة بأبوظبي.

يشار إلى أن الأطفال الثلاثة مع أطفال آخرين من حلب وإدلب واللاذقية، باهتمام ومتابعة مباشرة من السيدة الأولى في سوريا، تم نقلهم إلى أبو ظبي منذ أكثر من أسبوعين لاستكمال العلاج الطبي إثر إصابتهم بما يُعرَف بهرس الأطراف بسبب زلزال 6 فبراير.

وكان هذا بعد المبادرة الإنسانية التي أعلنتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الفخرية لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، والتي وجّهت بنقل الأطفال إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

المصدر: RT