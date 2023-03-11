السلطات الموريتانية تكشف تفاصيل عملية أمنية ومقتل سجناء سلفيين ودركي

أعلنت وزارتا الدفاع والداخلية في موريتانيا، اليوم السبت، مقتل ثلاثة سجناء سلفيين واعتقال رابع، فروا من السجن مساء الأحد الماضي.

وأوضحت الوزارتان في بيان مشترك أنه "بعد العملية الإرهابية الجبانة التي راح ضحيتها شهيدان وجريحان من الحرس الوطني، مساء الأحد الماضي الموافق 5 مارس 2023 في السجن المركزي بانواكشوط، وتمكن خلالها الإرهابيون الأربعة من الفرار، وبتعليمات سامية من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني بالعمل من أجل القبض في أسرع وقت على الفارين، باشرت لجنة أمنية عليا شكلت لهذا الغرض عملها وظلّت في حالة انعقاد دائم ومتواصل لتقييم ومتابعة الوضع."

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وأضاف البيان: "بعد توصل اللجنة بجملة من المعلومات قامت بتحليلها ورجحت منها الفرضية التي تقول بتواجد الإرهابيين بمنطقة في ولاية آدرار. وبعد تحليل المعلومات، تم التأكد منها ومن ثم بدأ التنسيق بشكل محكم بين القوات الجوية والبرية، مما قاد إلى تحديد مكان الإرهابيين وذلك بعد تحصنهم في منطقة جبلية وعرة."

وفي تفاصيل العملية تابع البيان: "أثناء عمليات التمشيط والبحث التي نفذتها وحدات برية ووحدات من الدرك متخصصة في مكافحة الإرهاب، تعرضت هذه الأخيرة لإطلاق نار كثيف، أدى بها إلى الدخول في اشتباك مع العناصر الإرهابية وقد أسفر هذا الاشتباك العنيف عن قتل 3 من الإرهابيين وإلقاء القبض على الرابع واستشهاد دركي أحد أبطال القوات المسلحة الباسلة".

المصدر: صحراء ميديا